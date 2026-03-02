В атакованном ВСУ Новороссийске произошел пожар на территории топливного терминала

Оперштаб: В атакованном ВСУ Новороссийске горит причал топливного терминала

В городе Новороссийск, атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ), произошел пожар на территории топливного терминала. По данным оперативного штаба Кубани, горит наливной причал.

Огонь распространился на площади 120 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 25 человек и 9 единиц техники, в том числе сотрудников управления МЧС России по Краснодарскому краю.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что число пострадавших при массированной атаке украинских дронов в Новороссийске возросло до пяти человек. В городе также оказались повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, детский сад. В Новороссийске объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС), подчеркнул глава Кубани.

В оперштабе региона еще раньше подчеркнули, что ранения получили две женщины и мужчина. В время атаки ВСУ все они находились в частном доме.