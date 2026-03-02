В Британии усомнились в надежности ПВО США после ответа Ирана

Telegraph: Ответ Ирана вызвал вопросы о надежности ПВО США

Успешные действия Ирана вызвали вопросы о надежности противовоздушной обороны (ПВО) Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

«Ответные действия Тегерана вызвали вопросы о хрупкости противовоздушной обороны США и союзников в регионе в целом», — отмечается в статье.

Помимо этого, пробиться через ПВО иранским ракетам позволили и ошибки военнослужащих, считает газета. Также Telegraph задалась вопросом, достаточно ли у США запасов перехватчиков для ведения длительной войны.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные применили секретные «специальные возможности» в ходе операции в Иране. В публикации, посвященной первым суткам операции «Эпическая ярость», среди задействованного вооружения названы некие «специальные возможности», которые CENTCOM «не может указать».