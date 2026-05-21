Венгрия сократила срок полномочий главы правительства

19:28, 21 мая 2026

Guardian: Власти Венгрии сократили срок полномочий премьер-министра
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Raketir / Shutterstock / Fotodom  

Власти Венгрии сократили срок полномочий премьер-министра страны. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром внесло поправку в конституцию, которая ограничивает срок пребывания премьер-министра в должности максимум восемью годами», — пишет издание.

Эта мера, отмечают авторы материала, «фактически запрещает» экс-премьеру Виктору Орбану вернуться на пост главы правительства.

13 апреля победу на выборах в парламент Венгрии одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Орбан, стоящий во главе проигравшей партии «Фидес», после 16 лет непрерывного правления страной признал свое поражение.

