19:31, 21 мая 2026

Бомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили на Сахалине

Антонина Черташ
На Сахалине пиротехники МЧС России обезвредили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, найденную вблизи маяка Слепиковского в Холмском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Сахалинской области.

При обследовании опасной находки выяснилось, что целостность корпуса нарушена, и транспортировке боеприпас не подлежит. Для ликвидации авиабомбы на остров авиацией МЧС России был доставлен пиротехнический расчет Амурского спасательного центра.

Специалисты уничтожили боеприпас на месте обнаружения с соблюдением всех мер безопасности. Ведомство призывает граждан не приближаться к взрывоопасным предметам, не трогать их, а при обнаружении — отойти на безопасное расстояние и сообщить экстренным службам по телефону 112. Операция прошла без происшествий.

Ранее в Калининградской области нашли четыре артефакта времен Великой Отечественной войны. Спасатели провели их разминирование.

