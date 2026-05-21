Бомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили на Сахалине

На Сахалине пиротехники МЧС обезвредили бомбу времен Великой Отечественной войны

На Сахалине пиротехники МЧС России обезвредили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, найденную вблизи маяка Слепиковского в Холмском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Сахалинской области.

При обследовании опасной находки выяснилось, что целостность корпуса нарушена, и транспортировке боеприпас не подлежит. Для ликвидации авиабомбы на остров авиацией МЧС России был доставлен пиротехнический расчет Амурского спасательного центра.

Специалисты уничтожили боеприпас на месте обнаружения с соблюдением всех мер безопасности. Ведомство призывает граждан не приближаться к взрывоопасным предметам, не трогать их, а при обнаружении — отойти на безопасное расстояние и сообщить экстренным службам по телефону 112. Операция прошла без происшествий.

Ранее в Калининградской области нашли четыре артефакта времен Великой Отечественной войны. Спасатели провели их разминирование.