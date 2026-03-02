В Пентагоне испугались последствий конфликта с Ираном

WP: В Пентагоне беспокоятся, что конфликт с Ираном может выйти из-под контроля

В Пентагоне возросло беспокойство из-за опасений, что конфликт США с Ираном может выйти из-под контроля. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Атмосфера здесь напряженная и параноидальная», — заявил собеседник издания.

По словам источников, высокопоставленные американские чиновники опасаются, что боевые действия продлятся несколько недель, что «создаст дополнительную нагрузку на ограниченные запасы средств противовоздушной обороны (ПВО) США» в регионе.

Ранее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США заявили, что у Вашингтона не было доказательств того, что Тегеран может начать военные действия первым.

Отмечается, что эти заявления подрывают один из ключевых аргументов американской администрации в пользу начала масштабной военной операции против Ирана.