В России высказались об участии в урегулировании конфликта вокруг Ирана

Депутат Журова: В Ближневосточном конфликте Россию больше заботят наши граждане

Россия могла бы выступить в качестве переговорщика в рамках урегулирования Ближневосточного конфликта, если стороны выразят такое желание, допустила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Вместе с тем, она подчеркнула, что первостепенной задачей страны в текущей ситуации является обеспечение безопасности собственных граждан, заблокированных в регионе.

«Пока у нас достаточно сдержанная позиция, хотя все и выражают негодование. Раньше нас подключали в качестве переговорщиков для урегулирвоания ситуации с Ираном, но пока не понятно, заинтересованы ли США в этом сейчас. Думаю, тут должны быть договоренности на уровне президентов», — сказала депутат.

Важнее всего для России, по ее словам, остаются судьбы собственных граждан, которые не могут покинуть Саудовскую Аравию, Израиль и другие государства региона из-за активной фазы конфликта.

«Очень много неприятных ситуаций получилось. Большое количество наших граждан, семей с детьми не могут вылететь. Знаю, что дети-футболисты были на сборах и тоже оказались заблокированы. Посольствам пришлось работать очень активно в этих опасных зонах, хотя кто бы мог подумать, что что-то подобное произойдет в Дубае? Так что, помимо посредничества в урегулировании, наша страна озабочена безопасностью граждан», — подчеркнула Журова.

Газета The New York Times (NYT) сообщила, что Иран нанес удары минимум по шести военным объектам США на Ближнем Востоке. Такой вывод сделали авторы материала на основе имеющихся спутниковых снимков, видеозаписей и заявлений американских военных. Речь идет о штабе Пятого флота США в Манаме в Бахрейне, базам в Ираке и Кувейте, а также порту в Дубае.