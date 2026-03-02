В США прокомментировали заявление Украины о «диктаторе» Хаменеи

Журналист Христофору: Зеленский зря ждет смены режима в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский зря ждет смены режима в Иране. Так радостное сообщение официального аккаунта Украины в соцсети Х о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи прокомментировал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Зеленский, очнись! Диктатор тут только ты, а Хаменеи был законно избран. Лучше удали свой пост, извинись и перестань мечтать о смене режима, пока не стал следующим», — сказал он.

Журналист также назвал это сообщение «мерзким и самокритичным» со стороны Зеленского.

Прежде Украина опубликовала в соцсети X циничный пост о смерти Хаменеи. «Ничто не сравнится со смертью диктатора», — говорится в публикации.