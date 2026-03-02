Варламов попробовал «русскую сосиску» в Африке и поделился впечатлениями

Блогер Варламов заявил, что ему не понравилась «русская сосиска» в ЮАР

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) побывал в Южно-Африканской Республике (ЮАР) и попробовал «русскую сосиску». Впечатлениями от дегустации он поделился в видео, доступном на YouTube.

В одном из уличных магазинов Кейптауна — столицы ЮАР — блогер обнаружил «русские сосиски», внешне больше напоминающие сардельки. Он спросил у продавщицы, почему продукт так называется, однако она не смогла ответить на вопрос Варламова. После этого блогер приобрел одну сосиску.

Попробовав блюдо, Варламов признался, что оно ему не понравилось. «Это просто сосиска. Явно не из мяса. Очень дешевая, какая-то кашеобразная, с огромным количеством всяких специй и ароматизаторов», — рассказал он.

