Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:40, 2 марта 2026Интернет и СМИ

Варламов попробовал «русскую сосиску» в Африке и поделился впечатлениями

Блогер Варламов заявил, что ему не понравилась «русская сосиска» в ЮАР
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Барабанов / ТАСС

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) побывал в Южно-Африканской Республике (ЮАР) и попробовал «русскую сосиску». Впечатлениями от дегустации он поделился в видео, доступном на YouTube.

В одном из уличных магазинов Кейптауна — столицы ЮАР — блогер обнаружил «русские сосиски», внешне больше напоминающие сардельки. Он спросил у продавщицы, почему продукт так называется, однако она не смогла ответить на вопрос Варламова. После этого блогер приобрел одну сосиску.

Попробовав блюдо, Варламов признался, что оно ему не понравилось. «Это просто сосиска. Явно не из мяса. Очень дешевая, какая-то кашеобразная, с огромным количеством всяких специй и ароматизаторов», — рассказал он.

Ранее Варламов восхитился японским туалетом. Блогер назвал его произведением искусства и сравнил с достопримечательностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой. Что известно о трагедии в московской гостинице?

    В России осудят известного рэпера

    Назван возможный срок завершения конфликта вокруг Ирана

    В Москву вернутся ночные заморозки

    Россиянин поставил на три футбольных матча и выиграл 3,8 миллиона рублей

    В России нашли поставщиков оружия для криминальных структур

    Масштаб разрушений после атаки ВСУ на крупнейший портовый город России оценили

    В Кремле высказались о контактах с Ираном и странами региона

    Число эвакуированных из Ирана россиян изменилось

    Названа неожиданная группа риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok