Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:09, 20 февраля 2026Интернет и СМИ

Варламов восхитился туалетом в одной стране и назвал его достопримечательностью

Блогер Варламов назвал достопримечательностью туалет в японском поселке Иванай
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petes Pix / Shutterstock / Fotodom

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетил Японию и восхитился местным туалетом. В видео, доступном на его YouTube-канале, он назвал уборную достопримечательностью.

Варламов рассказал, что посетил поселок Иванай на острове Хоккайдо и обнаружил туалет, фасад которого напоминает замок. «Прямо произведение искусства. Здесь какие-то витражи, роскошная лавка. Ничего себе!» — поделился впечатлениями блогер.

Он также обратил внимание на то, что в помещении разбит зимний сад и посажены живые растения.

Ранее Варламов рассказал, что его рассмешил общественный туалет в Исландии. Блогер, в частности, поиронизировал над тем, что люди, не желая платить за вход, спраляют нужду рядом со зданием туалета.

До этого Варламов показал лучший туалет в США. Он уточнил, что имеет в виду уборные на запраках Buc-ee's.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского раскрыли подробности о плане войны

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    На заводе «Моторинвест» рассказали о судьбе пострадавших при обрушении крыши

    Россиянка избила затравивших ее дочь детей и попала на видео

    В России схлопнулся параллельный импорт

    Россиянам напомнили о наказании за неправильную парковку во дворах

    Рекордные сугробы выросли в Москве

    В Иркутской области после затопления «буханки» с китайскими туристами загорелся парк-отель

    Диетолог назвала помогающие похудеть супы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok