Варламов восхитился туалетом в одной стране и назвал его достопримечательностью

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетил Японию и восхитился местным туалетом. В видео, доступном на его YouTube-канале, он назвал уборную достопримечательностью.

Варламов рассказал, что посетил поселок Иванай на острове Хоккайдо и обнаружил туалет, фасад которого напоминает замок. «Прямо произведение искусства. Здесь какие-то витражи, роскошная лавка. Ничего себе!» — поделился впечатлениями блогер.

Он также обратил внимание на то, что в помещении разбит зимний сад и посажены живые растения.

Ранее Варламов рассказал, что его рассмешил общественный туалет в Исландии. Блогер, в частности, поиронизировал над тем, что люди, не желая платить за вход, спраляют нужду рядом со зданием туалета.

До этого Варламов показал лучший туалет в США. Он уточнил, что имеет в виду уборные на запраках Buc-ee's.