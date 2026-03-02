Windows 11 резко стала популярной

Доля Windows 11 резко выросла и превысила рекордные 70 процентов

Доля Windows 11 среди пользователей операционных систем (ОС) Microsoft резко выросла за последние два месяца. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Согласно отчету компании StatCounter, которая собирает обезличенные данные с компьютеров по всему миру, доля Windows 11 в феврале достигла рекордных 72,78 процента. Доля Windows 10 сократилась до 26,27 процента. При этом заметный рост популярности актуальной системы случился в последние два месяца: к январю доля выросла с 50,73 до 62,41 процента, к февралю увеличилась еще на 10,37 процента.

Доля Windows 10, которая в октябре 2025 года перестала получать регулярные обновления, в декабре составляла 44,68 процента. Но уже к январю она упала до 35,77 процента, а затем обвалилась еще на 9,5 процента.

В России ситуация обратная. Здесь Windows 10 остается самой популярной ОС — ее доля в феврале составила 57,31 процента. Доля Windows 11 снизилась до 40,46 процента. За последние два месяца доля новой ОС сокращается, а старой — растет.

Windows 11 вышла в 2021 году, Windows 10 — в 2015 году.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что новая функция Windows 11, связанная с искусственным интеллектом (ИИ), может тайно собирать пользовательские данные. Они призвали отключить сбор данных для сервиса Copilot.