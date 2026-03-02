Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

11:55, 2 марта 2026Наука и техника

Windows 11 резко стала популярной

Доля Windows 11 резко выросла и превысила рекордные 70 процентов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Доля Windows 11 среди пользователей операционных систем (ОС) Microsoft резко выросла за последние два месяца. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Согласно отчету компании StatCounter, которая собирает обезличенные данные с компьютеров по всему миру, доля Windows 11 в феврале достигла рекордных 72,78 процента. Доля Windows 10 сократилась до 26,27 процента. При этом заметный рост популярности актуальной системы случился в последние два месяца: к январю доля выросла с 50,73 до 62,41 процента, к февралю увеличилась еще на 10,37 процента.

Доля Windows 10, которая в октябре 2025 года перестала получать регулярные обновления, в декабре составляла 44,68 процента. Но уже к январю она упала до 35,77 процента, а затем обвалилась еще на 9,5 процента.

В России ситуация обратная. Здесь Windows 10 остается самой популярной ОС — ее доля в феврале составила 57,31 процента. Доля Windows 11 снизилась до 40,46 процента. За последние два месяца доля новой ОС сокращается, а старой — растет.

Windows 11 вышла в 2021 году, Windows 10 — в 2015 году.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что новая функция Windows 11, связанная с искусственным интеллектом (ИИ), может тайно собирать пользовательские данные. Они призвали отключить сбор данных для сервиса Copilot.

