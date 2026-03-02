Реклама

01:05, 2 марта 2026Забота о себе

Замужняя женщина столкнулась с проблемой из-за орального секса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Замужняя женщина обратилась на форум Reddit за помощью после того, как столкнулась с проблемой в постели. О совете она попросила в разделе Sex.

По словам женщины, раньше они с мужем были очень сексуально активными людьми, иногда она даже заходила домой во время обеденного перерыва, чтобы заняться с ним оральным сексом. После рождения ребенка в сексе наступил перерыв. Однако сейчас ребенок подрос, и автор поста снова хочет дарить мужу спонтанные оральные ласки.

«Однако я бы хотела, чтобы после рабочего дня он принимал душ, потому что от вкуса застарелого пота меня тошнит. Но он принимает душ каждый день перед работой. Это означало бы просить его принимать душ дважды в день, а это безумие», — посетовала она.

В ответ пользователи сети заверили женщину, что попросить партнера помыться перед интимом — это не безумие, а элементарное уважение к собственным чувствам. «Ему не нужно намываться 20 минут; просто держите в прикроватной тумбочке несколько высококачественных интимных салфеток или используйте теплую мочалку во время прелюдии», — порекомендовали автору поста.

Ранее мужчина обратился за советом к женщинам и попросил раскрыть секреты великолепного орального секса. Одна из пользовательниц посоветовала мужчинам во время орального секса использовать пальцы, чтобы доставить женщине более интенсивное удовольствие.

