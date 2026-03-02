Реклама

04:01, 2 марта 2026Из жизни

Женщина 58 раз укусила любовника за гениталии и расправилась с ним через месяц

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Жительница Великобритании 58 раз укусила возлюбленного за гениталии перед тем, как расправиться с ним. Об этом пишет Daily Star.

36-летнего Уэйна Ковентри из Бирмингема не стало в октябре 2019 года, однако родные рассказали о произошедшем с ним только сейчас. Мужчина 18 лет прожил с женщиной, которую знал с детства, у них родились трое детей, однако потом отношения распались. Ковентри познакомился с Корделией Фаррелл, вскоре у них завязался роман. Его отцу женщина сразу не понравилась, так как часто устраивала беспричинные скандалы.

В сентябре 2019-го, как рассказали родные Ковентри, она напала на него во время романтического ужина дома. Они собирались заняться сексом, Фаррелл залезла ему рукой в брюки, а затем крепко схватила за мошонку и начала таскать по дому. Затем она начала кусать Ковентри за гениталии. Врачи насчитали 58 следов от укусов. Фаррелл арестовали и запретили приближаться к Ковентри, однако они продолжали встречаться.

В октябре 2019-го Ковентри с возлюбленной был в доме своего брата Шона. Тот услышал какой-то шум в гостиной, вошел и увидел, что женщина держит в руках нож. Затем она ударила Ковентри в грудь на глазах у его 11-летнего сына. Брат Ковентри умолял Фаррелл не вытаскивать нож, чтобы предотвратить сильную потерю крови, но она усмехнулась, вытащила нож из раны, выбросила его и сбежала. Спасти Ковентри врачам не удалось.

Фаррелл сдалась полиции пять дней спустя. На суде она утверждала, что во всех конфликтах с Ковентри защищалась. В итоге ее приговорили к минимальному сроку в 10 лет тюрьмы. Родные Ковентри считают приговор несправедливым и призывают мужчин, ставших жертвами домашнего насилия, без стеснения обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина откусила часть пениса мужу. Это произошло во время похода в театр, где мужчина застал жену с любовником.

