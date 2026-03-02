Женщина потеряла работу из-за любви к эротическим романам о сексе с драконами

Британка засудила начальника, уволившего ее за любовь к эротическим романам

Британка потеряла рабоу после того, как директор компании нашел в ее рабочем ноутбуке личную переписку, где она обсуждала секс-сцены из фэнтези-романа и свою любовь к эротическим сюжетам. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летняя Кирсти Коулман, работавшая бухгалтером, скачала WhatsApp на служебный компьютер, чтобы общаться с коллегами. Ее начальник, якобы искавший нужную таблицу в ее отсутствие, воспользовался компьютером и стал читать ее переписку в мессенджере. Среди прочего, он обнаружил беседу, где коллега Коулман называла роман, который она слушала в формате аудиокниги, «большим порно с драконами». Он также нашел резкую фразу в адрес другого коллеги Колман. «Клянусь богом, я разобью лицо Кайла о его стол, если он продолжит в том же духе», — писала женщина.

Руководство сочло фразу угрозой, учитывая, что женщина ранее служила военным инструктором. Ее также обвинили в потреблении порнографического контента на рабочем месте. В итоге Коулман уволилась до дисциплинарного слушания, посчитав, что справедливого разбирательства не будет. Она подала иск против работодателя и засудила его.

Трибунал по трудовым спорам постановил, что директор не имел права читать личные сообщения и вторгся в частную жизнь. Кроме того, не было представлено доказательств, что аудиокнига была порнографической. Женщине присудили компенсацию в восемь тысяч фунтов стерлингов (около 835 тысяч рублей), признав ее увольнение вынужденным.

Ранее в Китае мужчину, отказавшегося петь на корпоративе, уволили с работы. Работодатель счел, что сотрудник, не пожелавший выступить с творческим номером на ежегодном корпоративном банкете, проявил «неуважение», и на следующий день расторг с ним контракт.