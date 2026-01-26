Мужчина отказался петь на корпоративе и лишился работы

В Китае мужчину уволили за то, что он отказался выступать на корпоративе

В Китае мужчину, отказавшегося петь на корпоративе, уволили с работы. Об этом сообщает Mothership.

Работодатель счел, что сотрудник, отказавшийся выступить с творческим номером на ежегодном корпоративном банкете, проявил «неуважение», и на следующий день расторг с ним контракт. Компания расценила его поведение как серьезное нарушение дисциплины и неподчинение корпоративным порядкам.

Мужчина, внезапно лишившийся работы, обратился в суд. Судья признал, что увольнение было незаконным, и обязал работодателя выплатить бывшему сотруднику компенсацию. Шэньчжэньская федерация профсоюзов пояснила, что участие в корпоративных праздничных мероприятиях носит добровольный характер, и работодатели не вправе наказывать сотрудников за отказ в них участвовать.

