14:28, 26 января 2026Из жизни

Мужчина отказался петь на корпоративе и лишился работы

В Китае мужчину уволили за то, что он отказался выступать на корпоративе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: kittirat roekburi / Shutterstock / Fotodom

В Китае мужчину, отказавшегося петь на корпоративе, уволили с работы. Об этом сообщает Mothership.

Работодатель счел, что сотрудник, отказавшийся выступить с творческим номером на ежегодном корпоративном банкете, проявил «неуважение», и на следующий день расторг с ним контракт. Компания расценила его поведение как серьезное нарушение дисциплины и неподчинение корпоративным порядкам.

Мужчина, внезапно лишившийся работы, обратился в суд. Судья признал, что увольнение было незаконным, и обязал работодателя выплатить бывшему сотруднику компенсацию. Шэньчжэньская федерация профсоюзов пояснила, что участие в корпоративных праздничных мероприятиях носит добровольный характер, и работодатели не вправе наказывать сотрудников за отказ в них участвовать.

Ранее сообщалось, что в Японии чиновник сотни раз за три года прогулял работу ради спортзала. Во время проверки выяснилось, что между апрелем 2021 года и ноябрем 2024 года мужчина покидал офис в середине рабочего дня 633 раза, то есть уходил с работы в 80 из 100 случаев.

