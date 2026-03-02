Реклама

06:00, 2 марта 2026Из жизни

Журналистка отправилась в элитный секс-клуб и рассказала о впечатлениях

Антонина Черташ
Фото: Andrei Mayatnik / Shutterstock / Fotodom  

Журналистка посетила секс-маскарад с партнером в самом эксклюзивном секс-клубе. О своих впечатлениях она написала заметку для New York Post.

По словам Деви Джагс, эксклюзивный клуб Snctm, основанный в Беверли-Хиллз в 2013 году, объединяет «художников, предпринимателей и визионеов», готовых платить за членство от 15 до 125 тысяч долларов в год (от 1,1 до 9,6 миллиона рублей). Всем посетителям запрещают пользоваться телефонами и снимать происходящее. Получив пригласительные билеты, она отправилась на маскарад с возлюбленным.

Джагс встретил запах благовоний и живая музыка. Хозяйка вечера предложила новичкам подняться в спальню. Там перед зрителями появилась пара, которая начала заниматься сексом. После этого, по словам Джагс, гости перестали стесняться, начали раздеваться и постепенно раскрепощаться.

Сама Джагс и ее спутник, по ее словам, пережили «незабываемые моменты и разговоры», которых у них не было за семь лет отношений. Она отмечает, что подобные пространства помогают принять себя как искателя удовольствий и обрести уверенность.

Ранее сообщалось, что журналистка Яна Хокинг посетила элитную секс-вечеринку, организованную знакомой Кейт Миддлтон, и назвала ее скучной. Она рассказала, что в клубе стоял джакузи, пахло хлором, по углам стояли чаши с презервативами, а на стенах висели экраны с порно.

