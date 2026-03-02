Реклама

01:05, 2 марта 2026Ценности

Звезда номинированного на «Оскар» фильма вышла в свет в прозрачном наряде

Актриса Джесси Бакли в откровенном платье посетила премьеру фильма «Невеста!»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Мария Винар

Фото: Jeff Spicer / Getty Images for Warner Bros. Pictures

Ирландская актриса и певица Джесси Бакли, сыгравшая главную роль в номинированном на премию «Оскар» фильме «Хамнет», вышла в свет в откровенном наряде. Фото публикует Daily Mail.

36-летняя телезвезда посетила премьеру киноленты «Невеста!» Так, для мероприятия Бакли выбрала черное прозрачное платье макси, сквозь ткань которого просвечивали телесный бюстгальтер, утягивающий корсет и трусы с высокой посадкой. При этом ее эффектный образ был дополнен небольшими серьгами и выполненным в нюдовых тонах макияжем.

Отмечается, что премьеру посетили коллеги Бакли — испанская актриса Пенелопа Крус и британский актер Кристиан Бэйл.

Ранее сообщалось, что итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенном виде для модного журнала Harper's Bazaar. Знаменитость позировала перед камерой в платье с глубоким декольте, в котором она посетила церемонию вручения премии BAFTA.

