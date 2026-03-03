Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:32, 3 марта 2026Наука и техника

Американский «Шахед» засняли вблизи

Американский дрон-камикадзе LUCAS засняли вблизи
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Один из дронов-камикадзе LUCAS, которые США применили для ударов по Ирану, засняли вблизи. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На ролике показан упавший LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System, «Недорогая беспилотная боевая ударная система»), который осматривают местные жители. Утверждается, что аппарат упал на территории Ирака.

Американский LUCAS практически идентичен иранским дронам Shahed-136 («Шахед»). Это аппарат, построенный по схеме «бесхвостка». Двухцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с толкающим винтом расположен в корме. Главным отличием LUCAS стал интегрированный в конструкцию терминал спутниковой системы Starlink. Он позволяет применять аппарат в условиях применения систем радиоэлектронной борьбы.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

Ранее в марте Центральное командование США (CENTCOM) заявило о первом применении LUCAS в ходе ударов по Ирану.

В декабре издание TWZ писало, что LUCAS, которые оснастили подвижными камерами, способны выполнять разведывательные задачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их раскритиковали соотечественники?

    Стоимость нефти подскочила до максимума с лета 2024 года

    Открыт метод борьбы с метастазами в головном мозге

    50 тысяч пчел сожгли заживо на пасеке

    В России отказались от стандартного веса в новом ГОСТе на хлеб

    Американцам предрекли проблемы с экономикой из-за «иранского шока»

    Россияне заявили о пользе психотерапии для построения отношений

    Иран раскрыл свои разведданные

    Ветеран ФСБ России раскрыл нюанс дистанционных подрывов со смертниками

    В России высказались о влиянии закрытия Ормузского пролива на экономику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok