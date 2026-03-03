Американский «Шахед» засняли вблизи

Американский дрон-камикадзе LUCAS засняли вблизи

Один из дронов-камикадзе LUCAS, которые США применили для ударов по Ирану, засняли вблизи. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На ролике показан упавший LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System, «Недорогая беспилотная боевая ударная система»), который осматривают местные жители. Утверждается, что аппарат упал на территории Ирака.

Американский LUCAS практически идентичен иранским дронам Shahed-136 («Шахед»). Это аппарат, построенный по схеме «бесхвостка». Двухцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с толкающим винтом расположен в корме. Главным отличием LUCAS стал интегрированный в конструкцию терминал спутниковой системы Starlink. Он позволяет применять аппарат в условиях применения систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее в марте Центральное командование США (CENTCOM) заявило о первом применении LUCAS в ходе ударов по Ирану.

В декабре издание TWZ писало, что LUCAS, которые оснастили подвижными камерами, способны выполнять разведывательные задачи.