Наука и техника
15:01, 11 декабря 2025Наука и техника

Названы второстепенные задачи «американских Шахедов»

TWZ: Американские дроны LUCAS смогут выполнять разведывательные задачи
Американские дроны-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), которые являются усовершенствованной копией иранских Shahed-136 («Шахед-136»), способны выполнять разведывательные задачи. Второстепенную функцию аппаратов назвало издание TWZ.

«Помимо нанесения ударов, беспилотники LUCAS, оснащенные установленными в носовой части подвижными камерами, также могут быть использованы для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки», — говорится в публикации.

По словам автора, дрон стоимостью около 35 тысяч долларов может стать доступной и привлекательной разведывательной платформой.

Ранее в декабре Telegram-канал ImpNavigator заметил, что аппараты LUCAS оснастили терминалами спутниковой связи.

В том же месяце издание TWZ писало, что компания SpektreWorks, разработавшая LUCAS, использовала полученный американскими военными Shahed-136 в качестве образца.

