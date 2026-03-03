Антироссийские санкции привели к расколу в ЕС

Дипломат Масленников: Антироссийские санкции зашли в тупик и вызвали раскол в ЕС

Антироссийские санкции Европейского союза зашли в тупик, на это указывает и затягивающийся более сложный процесс согласования. На это обратил внимание директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников в разговоре с «Известиями».

«Во многом в тупике сам Евросоюз, оказавшийся в нем и из-за своих амбиций, и из-за конфронтационного курса в отношении нашей страны. При этом для его пересмотра в ЕС пока явно не хватает политической воли, зато превалирует политическая инерция», — порассуждал дипломат.

По его словам, в настоящий момент Брюссель ищет пути обхода позиции властей Венгрии и Словакии по 20 пакету санкций против РФ. Из-за этих двух стран, голосующих против ограничений, на минувшей встрече их не удалось согласовать.