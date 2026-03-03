Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:36, 3 марта 2026Мир

Антироссийские санкции привели к расколу в ЕС

Дипломат Масленников: Антироссийские санкции зашли в тупик и вызвали раскол в ЕС
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Антироссийские санкции Европейского союза зашли в тупик, на это указывает и затягивающийся более сложный процесс согласования. На это обратил внимание директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников в разговоре с «Известиями».

«Во многом в тупике сам Евросоюз, оказавшийся в нем и из-за своих амбиций, и из-за конфронтационного курса в отношении нашей страны. При этом для его пересмотра в ЕС пока явно не хватает политической воли, зато превалирует политическая инерция», — порассуждал дипломат.

По его словам, в настоящий момент Брюссель ищет пути обхода позиции властей Венгрии и Словакии по 20 пакету санкций против РФ. Из-за этих двух стран, голосующих против ограничений, на минувшей встрече их не удалось согласовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы выбиваем из них всю дурь». Трамп рассказал о ситуации на Ближнем Востоке и назвал «колоссальную угрозу» со стороны Ирана

    Расчеты российских «Градов» накрыли позиции ВСУ

    Наркоторговца с килограммами запрещенных веществ и патронами задержали в России

    Порномодель-девственница заработала вчетверо больше переспавшей с тысячей мужчин Бонни Блю

    Два сценария войны США и Ирана описали

    С российской кризисной отрасли решили собрать еще миллиарды рублей

    Одна стратегия США в Иране пошла не по плану

    Крупнейший производитель труб в России начал останавливать работу

    Антироссийские санкции привели к расколу в ЕС

    Раскрыты данные об атаке ВСУ на регионы России на фоне слов Зеленского о нехватке оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok