Обвинения США против Ирана описали фразой «строят самолет в процессе полета»

WSJ: В США считают, что аргументы администрации Трампа против Ирана неверны

Американские чиновники и законодатели, имеющие доступ к секретной информации, считают, что обвинения администрации президента США Дональда Трампа против Ирана «неполны, необоснованны или откровенно неверны». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Администрация демонстрировала непоследовательность и часто неточность в объяснениях причин войны, целей и способов их достижения. Я не думаю, что администрация стремилась ввести в заблуждение, но создается впечатление, что они строят самолет в процессе полета», — заявил Майкл Сингх, курировавший вопросы Ближнего Востока в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.

При этом некоторые чиновники и конгрессмены утверждают, что Иран совершенно не способен создать ядерное оружие, даже если Тегеран к этому стремится. Они также говорят, что нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение Трампа о том, что Иран может быстро разработать ракету, способную поразить США.

Издание утверждает, что вопросы к администрации Трампа будут только усиливаться по мере того, как ее представители будут информировать Конгресс США о ходе операции.

Ранее Трамп заявил, что Иран мог получить ядерное оружие еще три года назад, если бы Соединенные Штаты не вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.