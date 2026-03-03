Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:51, 3 марта 2026Мир

Обвинения США против Ирана описали фразой «строят самолет в процессе полета»

WSJ: В США считают, что аргументы администрации Трампа против Ирана неверны
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Американские чиновники и законодатели, имеющие доступ к секретной информации, считают, что обвинения администрации президента США Дональда Трампа против Ирана «неполны, необоснованны или откровенно неверны». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Администрация демонстрировала непоследовательность и часто неточность в объяснениях причин войны, целей и способов их достижения. Я не думаю, что администрация стремилась ввести в заблуждение, но создается впечатление, что они строят самолет в процессе полета», — заявил Майкл Сингх, курировавший вопросы Ближнего Востока в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.

При этом некоторые чиновники и конгрессмены утверждают, что Иран совершенно не способен создать ядерное оружие, даже если Тегеран к этому стремится. Они также говорят, что нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение Трампа о том, что Иран может быстро разработать ракету, способную поразить США.

Издание утверждает, что вопросы к администрации Трампа будут только усиливаться по мере того, как ее представители будут информировать Конгресс США о ходе операции.

Ранее Трамп заявил, что Иран мог получить ядерное оружие еще три года назад, если бы Соединенные Штаты не вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде назвали главную слабость США в конфликте с Ираном

    Учителей в российском регионе обязали контролировать разговоры детей в школах

    Названа цена дешевого iPhone в России

    Первый вывозной самолет с россиянами вылетел из ОАЭ

    Россиянку прозвали «главврачом Кисегач» из-за неожиданного эффекта от стрижки

    Зеленский пожелал Орбану поражения

    Врач оценила влияние ранних подъемов на продуктивность и здоровье

    Мировые цены на уголь взлетели

    Женщина рассказала об отношениях с мужем старше нее на 21 год

    Еще один самолет с россиянами из ОАЭ сел в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok