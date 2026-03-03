Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:15, 3 марта 2026Мир

Азиатская страна пригласила Путина

Султан Брунея пригласил Путина посетить страну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Султан Брунея Хассанал Болкиах пригласил президента России Владимира Путина посетить страну. Об этом в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым сообщил министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф, передает РИА Новости.

«Его Величество попросил меня передать приглашение президенту Путину посетить Бруней, когда ему удобно», — сказал дипломат.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что Москва начнет активно готовиться к визиту Путина в Китай в 2026 году. Детали предстоящего визита и его возможные сроки министр не уточнил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    Таяние снега в Москве замедлилось

    Лавров заявил о масштабной войне на Ближнем Востоке

    Друг Макрона оценил жизнь во Франции фразой «в Покровске безопаснее»

    Глава МИД Турции высказался о смене режима в Иране

    Стало известно еще одно осложняющее вывоз россиян из ОАЭ обстоятельство

    Россиянке разрезали лицо до кости после концерта группы «Тату»

    Россиянин напал на спасавшего бойцов СВО врача

    Стали известны подробности подготовки Израиля к убийству Хаменеи

    США попытались уговорить страны Ближнего Востока присоединиться к ударам по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok