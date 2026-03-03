Азиатская страна пригласила Путина

Султан Брунея пригласил Путина посетить страну

Султан Брунея Хассанал Болкиах пригласил президента России Владимира Путина посетить страну. Об этом в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым сообщил министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф, передает РИА Новости.

«Его Величество попросил меня передать приглашение президенту Путину посетить Бруней, когда ему удобно», — сказал дипломат.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что Москва начнет активно готовиться к визиту Путина в Китай в 2026 году. Детали предстоящего визита и его возможные сроки министр не уточнил.