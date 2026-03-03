Раскрыта причина беспокойства Китая из-за конфликта на Ближнем Востоке

Политолог Бубнов: Удары Ирана по танкерам тревожат КНР не меньше атак США

Ответные удары Ирана по странам Персидского залива, в частности, по объектам нефтеперерабатывающей отрасли и танкерам, могут быть причиной беспокойства Китая из-за влияния на экономику страны. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества Иван Бубнов.

Ответные действия Ирана в виде ударов по нефтяной инфраструктуре и угроз транспортным потокам тревожат китайскую сторону не меньше, чем ракетные атаки США и Израиля Иван Бубнов эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества

Бубнов прокомментировал реакцию Китая на конфликт на Ближнем Востоке и отметил, что после ответных ударов Ирана по арабским странам 28 февраля министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул необходимость для Тегерана учитывать интересы соседей и не подвергать их атакам. Он указал, что Пекин никогда не выступал союзником или стратегическим партнером Тегерана за пределами торговых отношений. По мнению политолога, это позволяет китайскому руководству придерживаться собственных прагматичных интересов.

Ранее научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности в Израиле Коби Михаэль в беседе с «Лентой.ру» заявил, что страны Персидского залива могут вступить в конфликт против Ирана и нанести ему удар из-за ракетных обстрелов их территории. По его мнению, противостояние может пойти «по очень жесткому сценарию».