Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:52, 3 марта 2026МирЭксклюзив

Раскрыта причина беспокойства Китая из-за конфликта на Ближнем Востоке

Политолог Бубнов: Удары Ирана по танкерам тревожат КНР не меньше атак США
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Ответные удары Ирана по странам Персидского залива, в частности, по объектам нефтеперерабатывающей отрасли и танкерам, могут быть причиной беспокойства Китая из-за влияния на экономику страны. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества Иван Бубнов.

Ответные действия Ирана в виде ударов по нефтяной инфраструктуре и угроз транспортным потокам тревожат китайскую сторону не меньше, чем ракетные атаки США и Израиля

Иван Бубновэксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества

Бубнов прокомментировал реакцию Китая на конфликт на Ближнем Востоке и отметил, что после ответных ударов Ирана по арабским странам 28 февраля министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул необходимость для Тегерана учитывать интересы соседей и не подвергать их атакам. Он указал, что Пекин никогда не выступал союзником или стратегическим партнером Тегерана за пределами торговых отношений. По мнению политолога, это позволяет китайскому руководству придерживаться собственных прагматичных интересов.

Ранее научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности в Израиле Коби Михаэль в беседе с «Лентой.ру» заявил, что страны Персидского залива могут вступить в конфликт против Ирана и нанести ему удар из-за ракетных обстрелов их территории. По его мнению, противостояние может пойти «по очень жесткому сценарию».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский захотел сделать буферную зону на территории России

    Иран ударил по базе США в Бахрейне

    Семья англичан приютила россиянку с ребенком после их выселения из отеля в ОАЭ

    Раскрыта причина беспокойства Китая из-за конфликта на Ближнем Востоке

    В Госдуме ответили на идею запретить россиянам увольняться больше раза в год

    Бывшие российские полицейские легализовали почти 2,5 тысячи иностранных граждан

    ВСУ ударили по предприятию в российском регионе

    Гарик Харламов станет отцом во второй раз

    Россиянка получила травмы из-за птицы в Таиланде и задолжала за лечение сотни тысяч рублей

    Солистка группы «Винтаж» показала внешность дочерей на совместном фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok