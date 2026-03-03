Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:26, 3 марта 2026Ценности

Блогер выкупил забытый в аэропорту чемодан и удивился содержимому

Блогер Селлитто выкупил забытый в аэропорту чемодан и нашел в нем люксовые вещи
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dave Benett / Dave Benett/ Getty Images for Nobu Hotel London Portman Square

Британский блогер Карми Селлитто выкупил забытый в лондонском аэропорту Хитроу чемодан и удивился содержимому. Видео появилось в его TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсер приобрел за 129,99 фунта стерлингов (примерно 13,5 тысячи рублей) потерянный багаж, владельца которого сотрудники аэропорта так и не смогли разыскать. На размещенных кадрах он вскрыл его и нашел внутри поношенную обувь люксовых брендов Gucci и Alexander McQueen, а также сумки Prada и Louis Vuitton.

Также мужчина обнаружил кожаный дипломат, который не стал открывать, коробку из-под изделий ювелирной марки Cartier с чеком на 2400 евро (примерно 200 тысяч рублей), женскую одежду и удостоверение личности, принадлежащее девушке. Селлитто выяснил, что хозяйка чемодана живет менее чем в двух часах езды от его дома, и решил отвезти ей вещи. О результатах поездки мужчина пообещал снять ролик, однако не выложил его, отметив, что это был самый странный опыт в его жизни.

В марте 2025 года сообщалось, что студентка колледжа из Мичигана, США, Оливия Гилчер заказала в интернете дешевую посылку с секретом и удивилась ее содержимому.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран назвал путь к прекращению войны

    Лед в одном месте Земли очень сильно потолстел

    Лукашенко назвал дружественной одну страну ЕС

    КСИР пообещал США и Израилю открыть «врата ада»

    Подмосковный город лишился единственного детского стационара

    С ценами на нефть сложилась критическая ситуация

    Названо оружие для борьбы с «уничтожителем» С-400

    Рэпер P. Diddy выйдет на свободу раньше срока

    Названы самые полезные варианты подарков женщинам на 8 Марта

    Франция направила в ОАЭ истребители для защиты своих военных баз от иранских атак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok