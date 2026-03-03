Блогер выкупил забытый в аэропорту чемодан и удивился содержимому

Блогер Селлитто выкупил забытый в аэропорту чемодан и нашел в нем люксовые вещи

Британский блогер Карми Селлитто выкупил забытый в лондонском аэропорту Хитроу чемодан и удивился содержимому. Видео появилось в его TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсер приобрел за 129,99 фунта стерлингов (примерно 13,5 тысячи рублей) потерянный багаж, владельца которого сотрудники аэропорта так и не смогли разыскать. На размещенных кадрах он вскрыл его и нашел внутри поношенную обувь люксовых брендов Gucci и Alexander McQueen, а также сумки Prada и Louis Vuitton.

Также мужчина обнаружил кожаный дипломат, который не стал открывать, коробку из-под изделий ювелирной марки Cartier с чеком на 2400 евро (примерно 200 тысяч рублей), женскую одежду и удостоверение личности, принадлежащее девушке. Селлитто выяснил, что хозяйка чемодана живет менее чем в двух часах езды от его дома, и решил отвезти ей вещи. О результатах поездки мужчина пообещал снять ролик, однако не выложил его, отметив, что это был самый странный опыт в его жизни.

