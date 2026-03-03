Боец ВСУ в гражданской одежде выдал себя одной деталью в ДНР

Боец ВСУ в гражданской одежде выдал себя синим скотчем в Красноармейске в ДНР

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в гражданской одежде выдал себя одной деталью в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев, передает РИА Новости.

Уточняется, что бойца выявили российские солдаты в засаде. У военнослужащего ВСУ были отличительные знаки в виде синего скотча. Кроме того, при нем находились специальные средства связи.

«До конца убедились, что это военнослужащий: у него были и оружие, и средства связи, и характерные элементы формы. Иногда их можно распознать по военным носкам и другим деталям», — объяснил Дорошев.

