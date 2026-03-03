Большунов рассказал о нескольких предложениях о смене спортивного гражданства

Большунов: Мне несколько раз предлагали сменить спортивное гражданство

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о том, что получил несколько предложений о смене спортивного гражданства. Его слова приводят «Вести».

Спортсмен признался, что не рассматривал их. «Есть вещи поважнее. Я родился где? То есть это как бы непередаваемо. Особенно в такое время сейчас, даже неохота об этом говорить и вспоминать», — заявил россиянин.

Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к участию в Олимпиаде-2026. На Играх-2022 в Пекине он завоевал три золотые медали, после чего не выступал на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев призвал запретить въезд в страну сменившим гражданство отечественным спортсменам. Он также назвал подобных атлетов предателями.