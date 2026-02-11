Министр спорта призвал запретить въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам

Дегтярев призвал запретить въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев призвал запретить въезд в Россию сменившим гражданство отечественным спортсменам. Он высказался на «Центральном канале» в VK Видео.

«Если российский спортсмен отказался от гражданства ради участия в международных соревнованиях, то для него нужно закрыть въезд в страну и лишить всех званий», — заявил Дегтярев. Он также назвал подобных атлетов предателями.

Ранее Дегтярев назвал негодяем главу Международной федерации хоккея (IIHF) француза Люка Тардифа. «Почему? Потому что место России на Олимпиаде получила Франция», — добавил министр спорта.

За последние месяцы гражданство сменили несколько российских теннисистов. Среди них Полина Кудерметова, Дарья Касаткина, Камилла Рахимова, Александр Шевченко, Анастасия Потапова.