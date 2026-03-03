Реклама

16:28, 3 марта 2026

Директор комика Щербакова сбросил звонок и стал недоступен на фоне отмены концертов

Директор Щербакова сбросил звонок и стал недоступен на фоне отмены концертов
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Кадр: Алексей Щербаков / YouTube

Концертный директор Дмитрий Матюнин не взял трубку на фоне слухов об отмене выступлений комика Алексея Щербакова. Сначала звонок корреспондента «Ленты.ру» был сброшен, а затем абонент стал недоступен.

«Лента.ру» также связалась с конгресс-холлом «Завидово» в Твери, где 8 января 2027 года было запланировано выступление комика. В концертном зале заявили, что не располагают информацией о стендапе Щербакова.

«У нас нет данной информации, так как мы не являемся организатором данного мероприятия», — ответила представительница конгресс-холла.

Также издание не смогло связаться с самим артистом, а билеты на его выступления оказались недоступны для покупки.

Ранее сообщалось, что сольный концерт популярного российского комика Алексея Щербакова — соведущего юмориста Нурлана Сабурова в шоу «Что было дальше?» («ЧБД») — отменили в Москве. Мероприятие должно было состояться 2 апреля в концертном зале «Москва».

Также отмечается, что проблемы с концертами у юмориста начались еще до того, как его коллеге Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Его задержали в столичном аэропорту Внуково по прилете из Дубая.

