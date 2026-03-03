Реклама

10:11, 3 марта 2026

Концерт соведущего Сабурова в «ЧБД» отменили в Москве

Сольный концерт соведущего Сабурова в «ЧБД» Щербакова отменили в Москве
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Сольный концерт популярного российского комика Алексея Щербакова — соведущего юмориста Нурлана Сабурова в шоу «Что было дальше?» («ЧБД») — отменили в Москве. Об этом стало известно Mash.

Мероприятие должно было состояться 2 апреля в концертном зале «Москва». Утверждается, что на концерт были проданы почти все билеты, но затем анонс выступления пропал с сайта площадки.

Кроме того, как заявили в издании, на официальном сайте Щербакова нет объявлений о предстоящих концертах в России. Там также указали, что в 2025 году у комика состоялось в два раза меньше выступлений, чем в 2024-м.

При этом отмечается, что проблемы с концертами у юмориста начались еще до того, как его коллеге Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. «После [запрета на въезд Сабурову] Щербаков прилетел в Казахстан на премьеру фильма со своим участием, где сказал, что приехал к другу. Говорят, теперь шутник находится в трудном положении», — добавили в Mash.

В декабре Щербаков рассказал, что попал в серьезную аварию в Японии. Юморист не уточнил, когда именно произошло ДТП, однако раскрыл, что в ходе инцидента сломал позвонки и попал в больницу.

