Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:21, 3 марта 2026Интернет и СМИ

Доктора Мясникова намочили во время съемок

Девушка в мокром купальнике обняла Мясникова на съемках «О самом главном»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врача и телеведущего Александра Мясникова намочили во время съемок программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике передачи, посвященной закаливанию, гостья программы Екатерина обратилась к Мясникову с предложением: она захотела получить от врача книгу с автографом, если сможет спокойно отреагировать на то, что ее обольют холодной водой. Доктор согласился на эти условия.

Тогда гостья передачи, переодетая в купальный костюм, забралась в небольшой надувной бассейн. Мясников вылил на нее ведро холодной воды, после чего заявил, что у Екатерины «не дрогнуло лицо». Девушка получила в подарок книгу и обняла доктора, из-за чего его одежда намокла.

«Видите, можно закаляться и жить легко, спокойно, весело. Кто-то вот книжку заработал, отомстив мне, конечно», — поиронизировал врач.

Ранее Мясников рассказал, что спасся от сильной боли с помощью капустного листа. Он уточнил, что такой компресс помог ему при приступе подагры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский захотел сделать буферную зону на территории России

    Поставки в Россию машин популярного бренда рухнули на 99 процентов

    Пума вырвала маленькую собаку у хозяйки и утащила ее в лес

    Иран ударил по базе США в Бахрейне

    Семья англичан приютила россиянку с ребенком после их выселения из отеля в ОАЭ

    Раскрыта причина беспокойства Китая из-за конфликта на Ближнем Востоке

    В Госдуме ответили на идею запретить россиянам увольняться больше раза в год

    Бывшие российские полицейские легализовали почти 2,5 тысячи иностранных граждан

    ВСУ ударили по предприятию в российском регионе

    Гарик Харламов станет отцом во второй раз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok