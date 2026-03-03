Джейсон Стэйтем помог украинскому боксеру Усику

Джейсон Стэйтем помог украинскому боксеру Александру Усику организовать бой

Актер Джейсон Стэйтем помог украинскому боксеру Александру Усику организовать бой с кикбоксером Рико Верхувеном. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани, его слова прозвучали в выпуске его подкаста на YouTube.

По словам Хельвани, Стэйтем дружит с Верхувеном и председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом. Журналист отметил, что именно актер предложил провести бой Верхувена и Усика. «Они подумали: "Какой хороший бой мы можем сделать? Давай устроим драку с Усиком". Вот как этот бой был организован», — рассказал Хельвани.

Бой Усика и Верхувена запланирован на 23 мая и должен состояться у подножия Египетских пирамид. Поединок пройдет по правилам бокса, на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Усик — единственный боксер-тяжеловес, который дважды стал абсолютным чемпионом мира, собрав пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). В его карьере 24 победы (из них 15 нокаутом) и ни одного поражения.

Верхувен — кикбоксер из Нидерландов, выступающий в тяжелом весе. Всего за карьеру он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед и потерпел 10 поражений.