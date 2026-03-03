Европа обеспокоилась потерей Трампом интереса к Украине

Politico: Европа обеспокоилась, что Трамп потеряет интерес к Украине из-за Ирана

Европа обеспокоилась тем, что президент США Дональд Трамп потеряет интерес к урегулированию конфликта на Украине из-за военной операции в Иране. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Поскольку продолжающаяся операция Трампа против Ирана имеет приоритетное значение для планировщиков Пентагона и Белого дома, европейские чиновники опасаются, что он потеряет интерес к прекращению конфликта на Украине», — говорится в материале.

Как отмечает издание, практические последствия, если США окажутся втянутыми в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, могут быть даже более серьезными, чем политические: Украина может лишиться американского оружия, необходимого ей для отражения ежедневных российских ракетных ударов, поскольку американские войска используют его в больших количествах против Ирана.

По словам высокопоставленного представителя европейского правительства, говорившего на условиях анонимности, истощение американских запасов оружия может подтолкнуть администрацию Трампа к тому, чтобы она отдала приоритет пополнению собственных запасов в ущерб предоставлению ракет для продажи Европе и Украине.

«Было израсходовано много огневой мощи, включая перехватчики и другие ракеты. США необходимо пополнить запасы, а это значит, что Европе или Украине нечего будет закупать», — заключил он.

Ранее стало известно, что арсеналы ракет, которые имеются в распоряжении Соединенных Штатов, оказались на исходе. В частности, у Вашингтона заканчиваются ракеты Tomahawk.