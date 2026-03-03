Реклама

19:14, 3 марта 2026Силовые структуры

Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева присвоили новый статус

В Москве фигурантов покушения на генерала Алексеева признали экстремистами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Москве фигурантов дела о покушении на заместителя начальника ГРУ ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева признали экстремистами. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, четверо фигурантов уголовного дела включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Четырем фигурантам дела о покушении на жизнь генерала — Любомиру Корбе, Виктору и Павлу Васиным и Зинаиде Серебрицкой — предъявили обвинение по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Нападение на Алексеева было совершено утром 6 февраля в лифтовом холле его дома на Волоколамском шоссе. Военный уже пришел в сознание. Покушение с участием британских спецслужб готовилось долго на фоне переговоров о мире между Россией и Украиной.

