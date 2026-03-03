Украина получила первые деньги от МВФ в рамках новой программы

Украина сообщила о переводе первых $1,5 млрд от МВФ в рамках новой программы

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале сообщила о поступлении в страну первого транша в размере 1,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой четырехлетней программы финансирования.

Средства направят на приоритетные расходы бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности. Общий объем программы составляет 8,1 миллиарда долларов.

В общей сложности с 2022 года Киев получит от МВФ 14,9 миллиарда долларов. Свириденко поблагодарила партнеров за доверие и поддержку и пообещала продолжать выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институций и продвижение курса на европейскую интеграцию.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев пообещала, что поддержка в размере 90 миллиардов евро в течение четырех лет будет предоставлена Украине тем или иным путем.