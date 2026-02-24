Реклама

Экономика
23:36, 24 февраля 2026Экономика

В ЕС пообещали предоставить огромный транш Украине «тем или иным путем»

Фон дер Ляйен: Кредит Украине на €90 млрд будет доставлен «тем или иным путем»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Европейские лидеры договорились предоставить Украине 90 миллиардов евро в 2026–2027 годах на бюджетные и оборонные расходы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев подчеркнула, что транш будет предоставлен «тем или иным путем: «Мы тем или иным путем обеспечим этот кредит. У нас есть разные варианты, и мы ими воспользуемся».

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.

