Фон дер Ляйен: Кредит Украине на €90 млрд будет доставлен «тем или иным путем»

Европейские лидеры договорились предоставить Украине 90 миллиардов евро в 2026–2027 годах на бюджетные и оборонные расходы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев подчеркнула, что транш будет предоставлен «тем или иным путем: «Мы тем или иным путем обеспечим этот кредит. У нас есть разные варианты, и мы ими воспользуемся».

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.