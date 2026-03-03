Фразу на русском языке услышали в новом треке Gorillaz

Фразу на русском языке услышали в новом треке британской группы Gorillaz

В новом треке британской виртуальной группы Gorillaz есть фраза на русском языке. Песня размещена на YouTube-канале коллектива.

В композиции Delirium из новом альбома The Mountain, вышедшего 27 февраля, на отметке в 2 минуты 38 секунд звучит обращение неизвестного на русском языке: «Привет, меня зовут Влад, и я зубная фея».

Участники группы пока не комментировали, кто такой Влад и почему они вставили эту строчку в свой трек. Сама песня представляет собой мрачную и абсурдную историю о вторжении некоего «нового бога».

The Mountain — девятый студийный альбом Gorillaz. В работу вошли треки на английском, испанском, хинди, арабском и йоруба. Пластинка посвящена теме утраты.

