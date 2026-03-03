Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
00:47, 3 марта 2026Культура

Фразу на русском языке услышали в новом треке Gorillaz

Фразу на русском языке услышали в новом треке британской группы Gorillaz
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В новом треке британской виртуальной группы Gorillaz есть фраза на русском языке. Песня размещена на YouTube-канале коллектива.

В композиции Delirium из новом альбома The Mountain, вышедшего 27 февраля, на отметке в 2 минуты 38 секунд звучит обращение неизвестного на русском языке: «Привет, меня зовут Влад, и я зубная фея».

Участники группы пока не комментировали, кто такой Влад и почему они вставили эту строчку в свой трек. Сама песня представляет собой мрачную и абсурдную историю о вторжении некоего «нового бога».

The Mountain — девятый студийный альбом Gorillaz. В работу вошли треки на английском, испанском, хинди, арабском и йоруба. Пластинка посвящена теме утраты.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева отказалась от имени и песен на русском языке. По данным Mash, теперь артистка выступает под псевдонимом Vira и исполняет треки только на украинском. Утверждается, что при согласовании частных выступлений команда Брежневой выясняет национальность заказчиков и отказывает россиянам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США впервые ударили по Ирану ракетой PrSM. Что о ней известно и почему ее назвали «уничтожителем» российских С-400?

    Сидни Суини снялась топлес в новой рекламе нижнего белья

    Украину назвали «мясной лавкой» на рынке мирового насилия

    Полузащитник «Зенита» Ерохин заявил о готовности сменить игровую позицию

    Зеленский анонсировал проведение нового раунда переговоров по Украине

    Врач Трампа объяснил странное пятно на его шее во время выступления в Белом доме

    Фразу на русском языке услышали в новом треке Gorillaz

    Названа новая цель Израиля для атаки «под чужим флагом»

    В России вспомнили об еще одном пророческом предсказании Жириновского

    Загадочный убийца расправился с 11-летним мальчиком на рисовом поле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok