Мир
13:12, 3 марта 2026

Горящее от ударов БПЛА посольство США попало на видео

Горящее от ударов БПЛА посольство США в Эр-Рияде попало на видео
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Горящее от ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде попало на видео. Соответствующие кадры публикует канал The Observer Lens в социальной сети X.

«В Эр-Рияде горит посольство США», — отмечается в сообщении.

Ранее телеканал CNN сообщал, что посольство США в Саудовской Аравии было атаковано двумя беспилотниками — предположительно, иранскими. По словам источников, информации о пострадавших пока не поступало. В свою очередь, власти королевства подтвердили информацию об ударах по американскому посольству.

