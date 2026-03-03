Посольство США в Эр-Рияде атаковали беспилотниками

CNN: Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников

Посольство Соединенных Штатов в Саудовской Аравии было атаковано двумя беспилотниками — предположительно, иранскими. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из них, информации о пострадавших пока не поступало. В свою очередь, власти королевства подтвердили информацию об ударах по американскому посольству.

В ночь на 3 марта находящихся в Эр-Рияде американцев призвали укрыться в безопасном месте.

До этого стало известно, что Саудовская Аравия может дать военный ответ на атаки со стороны Ирана. Накануне Иран атаковал завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире.