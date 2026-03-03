Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:35, 3 марта 2026Мир

Посольство США в Эр-Рияде атаковали беспилотниками

CNN: Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Antonin Vincent / Keystone Press Agency / Global Look Press

Посольство Соединенных Штатов в Саудовской Аравии было атаковано двумя беспилотниками — предположительно, иранскими. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из них, информации о пострадавших пока не поступало. В свою очередь, власти королевства подтвердили информацию об ударах по американскому посольству.

В ночь на 3 марта находящихся в Эр-Рияде американцев призвали укрыться в безопасном месте.

До этого стало известно, что Саудовская Аравия может дать военный ответ на атаки со стороны Ирана. Накануне Иран атаковал завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угрозы Ирана, новые удары по ОАЭ и атака Израиля под чужим флагом на Саудовскую Аравию. Что происходит на Ближнем Востоке?

    Львица набросилась на кормившую ее в зоопарке девочку

    Эскортница объелась чеснока ради клиента с необычным фетишем

    Вероятность краха исламского режима в Иране оценили

    Трамп высказался о нападении на посольство США в Эр-Рияде

    Вблизи служившей ядерным полигоном секретной базы США произошли загадочные землетрясения

    Посольство США в Эр-Рияде атаковали беспилотниками

    Обнаружена скрытая причина развития инфаркта

    На Западе раскрыли неожиданные последствия после атак на Иран

    Мощный пожар охватил штаб-квартиру известного банка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok