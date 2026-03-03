Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:01, 3 марта 2026Мир

Находящихся в Эр-Рияде американцев призвали укрыться в безопасном месте

Посольство США в Эр-Рияде призвало американцев укрыться в безопасном месте
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press

Посольство Соединенных Штатов в Эр-Рияде призвало всех американцев, находящихся в Саудовской Аравии, укрыться в безопасном месте. Об этом сообщает Telegram-канал Mediterranean Man.

Вечером 2 марта президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора.

До этого стало известно, что Саудовская Аравия может дать военный ответ на атаки со стороны Ирана. Накануне этого Иран атаковал завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угрозы Ирана, новые удары по ОАЭ и атака Израиля под чужим флагом на Саудовскую Аравию. Что происходит на Ближнем Востоке?

    Аналитик рассказал о судьбе Ирана через пять недель

    Иран атаковал баллистическими ракетами военные базы в трех странах

    Находящихся в Эр-Рияде американцев призвали укрыться в безопасном месте

    Женщина одновременно вышла замуж за двух иностранцев

    Бутылка с соусом едва не стала причиной непомерных расходов

    Названо неожиданное значение гибели Хаменеи

    США направили самолеты-заправщики на Ближний Восток

    Гигантскую опухоль нашли у беременной в российском регионе

    Трамп сделал новое эмоциональное заявление об Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok