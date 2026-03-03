Находящихся в Эр-Рияде американцев призвали укрыться в безопасном месте

Посольство США в Эр-Рияде призвало американцев укрыться в безопасном месте

Посольство Соединенных Штатов в Эр-Рияде призвало всех американцев, находящихся в Саудовской Аравии, укрыться в безопасном месте. Об этом сообщает Telegram-канал Mediterranean Man.

Вечером 2 марта президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора.

До этого стало известно, что Саудовская Аравия может дать военный ответ на атаки со стороны Ирана. Накануне этого Иран атаковал завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире.