Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:06, 3 марта 2026Мир

«Хезболла» запустила беспилотники по Израилю

Fars: В Израиле прозвучали сирены из-за угрозы БПЛА «Хезболлы»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nir Elias / Reuters

В Израиле прозвучали сирены из-за угрозы удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ливанского шиитского движения «Хезболла» по территории страны. Об этом сообщает Fars News.

«Израиль объявил о включении предупредительных сирен в приграничных районах с Ливаном, включая Акко, Хайфу и Нагарию, в связи с опасением удара беспилотника "Хезболлы"», — передает агентство.

Позднее стало известно, что израильские вооруженные силы не смогли перехватить беспилотники «Хезболлы».

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир объявил, что его страна начинает наступательную операцию в Ливане против шиитской группировки «Хезболла». По его словам, Израиль не просто обороняется, теперь хочет перейти в наступление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский захотел сделать буферную зону на территории России

    Россияне выстроились в очереди за бензином в Азии

    АвтоВАЗ рассказал о перспективах поставок Lada на Ближний Восток

    Назван возможный посредник в конфликте Ирана и США

    Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева присвоили новый статус

    В России порассуждали о последствиях войны США с Ираном

    Москвич разозлился на авто-«подснежник» и решил напасть на него

    Футболисты «Реала» разочаровались в тренере

    Иран предрек завершение военной операции США и Израиля в ближайшие дни

    Российский боец спровоцировал ВСУ на выдвижение резервов и нанес удар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok