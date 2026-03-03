«Хезболла» запустила беспилотники по Израилю

Fars: В Израиле прозвучали сирены из-за угрозы БПЛА «Хезболлы»

В Израиле прозвучали сирены из-за угрозы удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ливанского шиитского движения «Хезболла» по территории страны. Об этом сообщает Fars News.

«Израиль объявил о включении предупредительных сирен в приграничных районах с Ливаном, включая Акко, Хайфу и Нагарию, в связи с опасением удара беспилотника "Хезболлы"», — передает агентство.

Позднее стало известно, что израильские вооруженные силы не смогли перехватить беспилотники «Хезболлы».

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир объявил, что его страна начинает наступательную операцию в Ливане против шиитской группировки «Хезболла». По его словам, Израиль не просто обороняется, теперь хочет перейти в наступление.