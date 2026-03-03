Реклама

11:49, 3 марта 2026Культура

Хвастающая романом с Джимом Керри Волочкова объявила о его смерти

Анастасия Волочкова: Джима Керри уже давно нет в живых
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала скандал вокруг актера Джима Керри, перемены во внешности которого смутили поклонников. Артистка рассказала о своем романе с голливудской звездой и заключила, что его уже нет в живых, передает «Газета.ру».

«Это двойник и провокация. У меня с Джимом были близкие отношения. И я знаю, как он выглядел. Дело в том, что Джима Керри, к сожалению, уже давно нет в живых», — заявила Волочкова.

По мнению балерины, на церемонии вручения премии «Сезар», где появился изменившийся внешне Керри, вместо него присутствовал двойник. Она также связала это появление со скандалом вокруг публикации файлов, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном: «То, что нам люди пытаются представить, это фейк, это связано все с этим Эпштейном, который тоже, по-моему, уже переворачивается там в гробу».

Как призналась Волочкова, она познакомилась со звездой фильмов «Маска» и «Тупой и еще тупее» в 2001 году в Москве, куда он приехал специально на балет «Жизель» с ее участием. Их роман якобы начался позднее, уже в Америке: «Когда мы уже расстались с Сулейманом Керимовым, нас опять с Джимом соединила судьба. Я поехала на гастроли, полетела с гала-концертами мировых звезд в штат Вейл, в Америку, и туда прилетел Джим. И вот тогда начались наши романтические отношения».

При этом в Соединенных Штатах Америки нет штата под названием Вейл.

Ранее представитель Джима Керри заявил, что слухи о клонировании актера безосновательны, и на церемонии вручения «Сезара» тот присутствовал лично.

