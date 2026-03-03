Реклама

20:17, 3 марта 2026

Индиец на гидроцикле наехал на плавающую россиянку и травмировал ее голову в Таиланде

Турист из Индии сбил гидроциклом 65-летнюю гражданку России в Таиланде
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: 1000 Words / Shutterstock / Fotodom

Турист из Индии на гидроцикле сбил плавающую в море Таиланда гражданку России и травмировал ее голову. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Это произошло 2 марта на пляже Паттайи. 34-летний индиец Джайеш Манвендра наехал на водном транспорте на 65-летнюю российскую путешественницу. Спасатели обнаружили женщину со рваной раной головы в пяти метрах от берега — она находилась в состоянии шока.

Россиянке оказали помощь на месте, затем доставили в больницу. При этом пока сотрудники экстренных служб ухаживали за пострадавшей, Манвендра подошел к туристке на коленях и попросил прощения, признавшись, что не заметил отдыхающую в воде. Полицейские задержали мужчину.

Уточняется, что водитель водного мотоцикла пересек зону буев, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Расследование по делу продолжается.

Ранее стало известно, что мошенники начали наживаться на застрявших в Таиланде россиянах. Злоумышленники пользуются уязвимым положением туристов из-за ближневосточного конфликта.

