Индиец на гидроцикле наехал на плавающую россиянку и травмировал ее голову в Таиланде

Турист из Индии сбил гидроциклом 65-летнюю гражданку России в Таиланде

Турист из Индии на гидроцикле сбил плавающую в море Таиланда гражданку России и травмировал ее голову. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Это произошло 2 марта на пляже Паттайи. 34-летний индиец Джайеш Манвендра наехал на водном транспорте на 65-летнюю российскую путешественницу. Спасатели обнаружили женщину со рваной раной головы в пяти метрах от берега — она находилась в состоянии шока.

Россиянке оказали помощь на месте, затем доставили в больницу. При этом пока сотрудники экстренных служб ухаживали за пострадавшей, Манвендра подошел к туристке на коленях и попросил прощения, признавшись, что не заметил отдыхающую в воде. Полицейские задержали мужчину.

Уточняется, что водитель водного мотоцикла пересек зону буев, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Расследование по делу продолжается.

