05:01, 3 марта 2026

Вероятность краха исламского режима в Иране оценили

Востоковед Бочаров: Крах режима в Иране возможен в долгосрочной перспективе
Виктория Кондратьева
Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Крах исламского режима в Иране возможен, но в долгосрочной перспективе. На это в интервью «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Многие внутри страны полагают, что исламский режим обречен», — заметил он.

Консолидация режима после кончины Али Хаменеи, по словам эксперта, скорее всего будет временной. Она не отменит долгосрочные тенденции: экономические проблемы, усталость общества и недовольство засильем религиозных деятелей во власти. Однако военная операция США и Израиля не приведет к коллапсу, а станет лишь дополнительным фактором.

Ранее Иван Бочаров объяснил значение кончины верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Для шиитов он может стать мучеником, и поэтому сопротивление иранцев может оказаться еще более яростным.

