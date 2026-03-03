Вероятность краха исламского режима в Иране оценили

Востоковед Бочаров: Крах режима в Иране возможен в долгосрочной перспективе

Крах исламского режима в Иране возможен, но в долгосрочной перспективе. На это в интервью «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Многие внутри страны полагают, что исламский режим обречен», — заметил он.

Консолидация режима после кончины Али Хаменеи, по словам эксперта, скорее всего будет временной. Она не отменит долгосрочные тенденции: экономические проблемы, усталость общества и недовольство засильем религиозных деятелей во власти. Однако военная операция США и Израиля не приведет к коллапсу, а станет лишь дополнительным фактором.

