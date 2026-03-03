Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:08, 3 марта 2026Мир

Иран атаковал баллистическими ракетами военные базы в трех странах

Иран атаковал баллистическими ракетами военные базы в Бахрейне, Катаре и Кувейте
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

Иран атаковал баллистическими ракетами и беспилотниками военные базы в трех странах Ближнего Востока. Об этом сообщает Telegram-канал Middle East Spectator — MES, приложив соответствующие кадры.

В частности, были повреждены военно-морская база в Бахрейне, авиабаза Аль-Удейд в Катаре и авиабаза Али-Салем в Кувейте.

В ночь на 3 марта США направили самолеты-заправщики на Ближний Восток. Также стало известно, что Кипр подвергся бомбардировкам Ирана.

Ранее Минобороны Катара заявило об иранском ракетном ударе по резервуару для хранения воды. Оно принадлежит энергостанции Mesaieed. Удар также был нанесен по производственному объекту, входящему в структуру QatarEnergy.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угрозы Ирана, новые удары по ОАЭ и атака Израиля под чужим флагом на Саудовскую Аравию. Что происходит на Ближнем Востоке?

    Аналитик рассказал о судьбе Ирана через пять недель

    Иран атаковал баллистическими ракетами военные базы в трех странах

    Находящихся в Эр-Рияде американцев призвали укрыться в безопасном месте

    Женщина одновременно вышла замуж за двух иностранцев

    Бутылка с соусом едва не стала причиной непомерных расходов

    Названо неожиданное значение гибели Хаменеи

    США направили самолеты-заправщики на Ближний Восток

    Гигантскую опухоль нашли у беременной в российском регионе

    Трамп сделал новое эмоциональное заявление об Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok