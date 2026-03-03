Иран атаковал баллистическими ракетами военные базы в трех странах

Иран атаковал баллистическими ракетами военные базы в Бахрейне, Катаре и Кувейте

Иран атаковал баллистическими ракетами и беспилотниками военные базы в трех странах Ближнего Востока. Об этом сообщает Telegram-канал Middle East Spectator — MES, приложив соответствующие кадры.

В частности, были повреждены военно-морская база в Бахрейне, авиабаза Аль-Удейд в Катаре и авиабаза Али-Салем в Кувейте.

В ночь на 3 марта США направили самолеты-заправщики на Ближний Восток. Также стало известно, что Кипр подвергся бомбардировкам Ирана.

Ранее Минобороны Катара заявило об иранском ракетном ударе по резервуару для хранения воды. Оно принадлежит энергостанции Mesaieed. Удар также был нанесен по производственному объекту, входящему в структуру QatarEnergy.