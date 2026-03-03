Реклама

03:57, 3 марта 2026

США направили самолеты-заправщики на Ближний Восток

Юлия Мискевич
Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look Press

Американские самолеты-заправщики направились на Ближний Восток. Об этом свидетельствуют данные FlightRadar24.

До этого стало известно, что в ночь на вторник, 3 марта, Кипр снова подвергся бомбардировкам.

Ранее стало известно, что Испания отказалась поддерживать американо-израильскую военную операцию против Ирана и дистанцируется от позиции Франции, Германии и Великобритании, которые выразили готовность предпринять даже «соразмерные наступательные действия» в ответ на нападение Тегерана на страны Персидского залива и Кипр.

