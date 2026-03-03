Реклама

Иранский ядерный объект в Натанзе получил повреждения в ходе атаки

Иранский ядерный объект в Натанзе подвергся бомбардировке и получил повреждения
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Vantor / Handout via Reuters

Иранский ядерный объект в Натанзе подвергся бомбардировке и получил повреждения в ходе атаки Израиля и США. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в социальной сети X.

«Основываясь на последних доступных спутниковых снимках, МАГАТЭ теперь может подтвердить некоторые недавние повреждения входных помещений иранского подземного завода по обогащению топлива в Натанзе», — говорится в публикации.

Агентство пишет, что из-за повреждения объекта «радиологических последствий не ожидается».

28 февраля МАГАТЭ призвало к сдержанности в связи с событиями на Ближнем Востоке. В агентстве отметили, что находятся в постоянном контакте со странами региона.

