Испания выступила с срочным призывом к Европе из-за Ирана

Bloomberg: Испания призывает Европу признать удары по Ирану незаконными

Испания призывает европейские страны признать удары США и Израиля как незаконные. Об этом заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес, передает Bloomberg.

«Испания, Европейский союз и Европа должны выступать за установление баланса, за деэскалацию, за защиту международного права», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Испания считает действия против Ирана неправильным подходом, который не соответствует Уставу ООН.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес вновь осудил военные действия США и Израиля против Ирана, назвав их неоправданными. Он призвал все стороны конфликта к немедленной деэскалации, уважению международного права и скорейшему возобновлению диалога.