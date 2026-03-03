Израиль применил «близкие к гиперзвуковым» ракеты против Ирана

«Известия»: Израиль атаковал Иран близкими к гиперзвуковым ракетами Blue Sparrow

Ракеты Blue Sparrow, которые Израиль применил против Ирана, по своим характеристикам близки к гиперзвуковому оружию. Об этом пишут «Известия».

Западные СМИ сообщили, что Blue Sparrow применяли для подавления системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана.

Отмечается, что в 2013 году российский радар дальнего обнаружения у Армавира зафиксировал запуск в восточном Средиземноморье. Этот эпизод был одним из первых испытательных стартов Blue Sparrow, которую несут самолеты F-15.

Изначально баллистическую ракету воздушного базирования создавали для имитации ракет противника. В частности, Blue Sparrow играла роль иранских баллистических ракет в ходе испытаний системы противоракетной обороны Arrow. Дальность базовой Blue Sparrow — 2000 километров.

«Никто не мешает боеголовку такой ракеты начинить взрывчаткой и получить систему, которую крайне сложно будет перехватывать обычным комплексам ПВО, не предназначенным для противоракетной обороны», — говорится в материале.

Ранее в марте стало известно, что Иран применил барражирующую зенитную ракету «358» для поражения израильского дрона Hermes 900.