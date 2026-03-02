Реклама

Наука и техника
20:12, 2 марта 2026

Иран применил «изделие 358» против израильского «Гермеса»

Иран сбил израильский дрон Hermes зенитным «изделием 358»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кадр: Telegram-канал «Кирилл Фёдоров / Война История Оружие»

Иранские военные сбили очередной израильский дрон Hermes 900 при помощи новой зенитной ракеты, известной под обозначением «358». На кадры применения аппарата обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».

На ролике, снятом ракетой, можно заметить захваченный головкой самонаведения Hermes, к которому приближается «358». Запись прерывается у корпуса беспилотника, что говорит об успешном поражении.

Первые снимки «358», которую относят к барражирующим зенитным ракетам, появились в 2020 году. Изделие запускают с компактной наземной установки, после чего ракета может кружить в воздухе в поисках цели. «358» оснащена головкой самонаведения, которая способна захватывать объект. Небольшой реактивный двигатель позволяет ракете поражать беспилотники и вертолеты.

В январе 2025 года в Иране представили новую ракету «359», которая стала развитием «изделия 358». Аппарат способен перехватывать цели на расстоянии до 150 километров.

