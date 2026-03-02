Иран применил «изделие 358» против израильского «Гермеса»

Иранские военные сбили очередной израильский дрон Hermes 900 при помощи новой зенитной ракеты, известной под обозначением «358». На кадры применения аппарата обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».
На ролике, снятом ракетой, можно заметить захваченный головкой самонаведения Hermes, к которому приближается «358». Запись прерывается у корпуса беспилотника, что говорит об успешном поражении.
Первые снимки «358», которую относят к барражирующим зенитным ракетам, появились в 2020 году. Изделие запускают с компактной наземной установки, после чего ракета может кружить в воздухе в поисках цели. «358» оснащена головкой самонаведения, которая способна захватывать объект. Небольшой реактивный двигатель позволяет ракете поражать беспилотники и вертолеты.
В январе 2025 года в Иране представили новую ракету «359», которая стала развитием «изделия 358». Аппарат способен перехватывать цели на расстоянии до 150 километров.