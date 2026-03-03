Реклама

11:22, 3 марта 2026

Китай сделал заявление о разработке ядерного оружия Ираном

МИД КНР: Иран не занимается разработкой ядерного оружия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Иран не занимается разработкой ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает ТАСС.

«Мы отмечаем, что Иран неоднократно подтверждал отсутствие у него намерений разрабатывать ядерное оружие, а в последнее время вел серьезные и искренние переговоры с США», — сказала она.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Пекин призывает к немедленному прекращению ударов США и Израиля по территории исламской республики.

Она также напомнила, что США и Израиль напали на Иран в ходе переговорного процесса, нарушив нормы международного права.

Ранее Мао Нин заявила, что США не проинформировали Китай о начале военной операции против Ирана. Дипломат отметила, что Пекин глубоко обеспокоен тем, что распространение боевых действий затронуло другие страны ближневосточного региона.

