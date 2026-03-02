Реклама

13:09, 2 марта 2026Мир

Китай сделал заявление о конфликте США и Ирана

МИД КНР: США не проинформировали Китай о начале военной операции против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

США не проинформировали Китай о начале военной операции против Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает Bloomberg.

«Могу сказать, что Китай не был заранее проинформирован», — отметила дипломат.

Она добавила, что Китай «глубоко обеспокоен тем, что распространение боевых действий затронуло другие страны региона». Представитель МИД КНР подчеркнула, что Пекин «настоятельно призывает стороны прекратить военные операции».

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Позже стало известно, что операция получила название «Эпическая ярость».

